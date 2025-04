Na primeira reunião da Comissão de Agricultura deputado Rodolfo Nogueira “passa a boiada” e aprova mais de 50 itens

Como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) “passou a boiada” e aprovou mais de 50 itens da pauta.

A reunião, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (09), teve mais de 50 itens na pauta para serem aprovados. O parlamentar acabou de assumir a presidência da comissão e pegou uma pauta cheia de itens que foram apreciados no início da tarde de hoje.

Dentre os itens estava a convocação da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva para que ela esclareça o motivo da construção de estrada em Belém do Pará para recepcionar a COP 30. Outro requerimento aprovado também foi o convite ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil Paulo Teixeira para que seja debatido o “Abril Vermelho”, movimento criado pelos invasores de terras.

De autoria do deputado Rodolfo, foi aprovado o requerimento ao ministro Haddad propondo que seja reduzido os impostos federais sobre combustíveis para diminuir os custos de transporte e, consequentemente, tornar os alimentos mais baratos.

Outros requerimentos aprovados foram a visita da comissão na Expoagro Dourados-MS e na exposição Norte Show em Sinop-MT, nesta última o presidente Bolsonaro, junto com o deputado federal Nikolas Ferreira confirmaram presença. Foi aprovado também a moção de aplausos a equipe da Câmara que auxiliou nos trabalhos da CAPADR do ano de 2024.

E por fim, como relator, Nogueira teve a aprovação do projeto de lei que prevê o Passaporte Equestre, um documento que permite o transporte de equídeos entre propriedades. Ele substitui uma série de outros documentos, como a Guia de Trânsito Animal (GTA), nota fiscal e exames.

A reunião da comissão ocorre toda quarta, às 10h e tem como objetivo debater e votar temas relacionados à política agrícola, pesca, questões fundiárias e de reforma agrária, além de justiça e direito agrário. Criada pelo Parlamento ainda no período imperial, a comissão tem suas funções definidas em regimento desde 1920. (Com assessoria)

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram