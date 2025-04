Fumacê percore nove bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

Ação contra o mosquito Aedes aegypti acontece das 16h às 22h

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, será reforçado nesta quarta-feira (9) em nove bairros de Campo Grande com a aplicação de inseticida por meio de fumacê. A ação acontece das 16h às 22h.

As equipes circularão por ruas do Jardim Centro Oeste, Mata do Jacinto, Jardim Batistão, Tarumã, Monte Castelo, Portal Caiobá, Tijuca, União e Leblon. O produto é pulverizado com tecnologia de ultrabaixo volume (UBV), atingindo principalmente os mosquitos adultos, com foco nas fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

Moradores são orientados a manter portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos para aumentar a eficácia do veneno. A aplicação pode ser suspensa ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina.

Confira os locais onde o fumacê deve passar hoje:

Centro Oeste : R. Araraquara com R. Catalício Gonçalves

Mata do Jacinto : R. Pridiliano Rosa Pires com R. Sergio Garabini

Batistão : R. Alvianida com R. Osvaldo Gilho Filho

Tarumã : R. Maristela com R. Nova Europa

Monte Castelo : R. Galo Serra com R. Cássia Rosa

Caiobá : R. Marco Aurélio Bastos com R. Poente

Tijuca : R. Dirceu de Souza Gameiro com R. Bororos

União : R. Anaurellina Pereira Morais com Av. das Roseiras

Leblon : R. Caméllas com R. José Amadei

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram