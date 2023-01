Municípios de MS podem ganhar mais vereadores após Censo 2022

Prévia do IBGE demonstra diminuição da população em algumas cidades sem interferência na vereança

Alguns municípios de Mato Grosso do Sul podem ganhar mais vereadores após o resultado final do Censo 2022, isso porque uma prévia com dados colhidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) apontou que os municípios do Estado tiveram diversas diferenças entre o último Censo 2010, estimativas de 2021 e pré-resultados.

A Capital pode ter aumento de dois vereadores conforme o número final de habitantes. Pelas faixas com o número máximo de vereadores permitido para as Câmaras, de acordo com a população de cada município, Campo Grande pode ter alteração e aumentar o número de vereadores. Isso porque é estimado que para mais de 750 mil e até 900 mil habitantes o número de vereadores é de 29; mais de 900 mil e até 1,05 milhão de habitantes dão a vez a 31 vereadores, e mais de 1,05 milhão e até 1,2 milhão de habitantes dão espaço para 33 vereadores.

No Censo 2010, a cidade tinha 787.204 habitantes e na prévia 2022 o número de habitantes foi de 942.140. Nisso, pode subir para 31 o número de vereadores, dos atuais 29. Caarapó é outra cidade que pode aumento de 11 para 13 vereadores já que no Censo 2010 havia 25.763 habitantes e na prévia 2022 há o total de 33.471.

O mesmo ocorre com Chapadão do Sul, que em 2010 tinha 19.654 habitantes e em 2022 subiu para 30.497. São Gabriel do Oeste também é uma das cidades que tiveram aumento de habitantes, passando de 22.164 no Censo 2010 para 31.846 na prévia. Em Naviraí, o número de 13 vereadores pode subir para 15, pois no Censo 2010 havia 46.355 habitantes e no Censo 2022 há 50.868. Isso também pode ocorrer em Nova Andradina, onde o Censo 2010 indicava 45.599 habitantes e o Censo 2022 apresenta 52.221 habitantes.

Sidrolândia tinha 42.076 em 2010, agora na prévia 2022 tem 51.075, o que dá o aumento de dois vereadores, de 13 para 15 parlamentares. Três Lagoas deve subir de 17 para 19 vereadores. O Censo de 2010 apontou 101.722 habitantes e em 2022 saltou para 132.651. Regras de mudança O aumento ou a diminuição do número de vereadores de cada cidade está especificado na Emenda Constitucional 58.

Para haver a mudança, os parlamentares iniciam processo de mudança na Lei Orgânica Municipal, que deve ser aprovada pelos demais vereadores. Os dados iniciais foram divulgados em 28 de dezembro e pelo levantamento as cidades que devem continuar com 11 vereadores são com mais de 15 mil e até 30 mil habitantes: Anastácio que está com 23.338 habitantes (estimado em 2021 era de 25.336 pessoas), Bela Vista com 23.594 (estimada em 2021 era 24.842), Ladário 20.995 (estimada em 2021 era 24.040), Ribas do Rio Pardo com 23.085 (estimada em 2021 era 25.310) e Sonora com 14.345 (em 2021 a estimada era de 20.158). Cidades com até 15 mil habitantes que devem continuar com 9 vereadores são: Camapuã com 12.428 (estimado 13.675 em 2021), Coronel Sapucaia com 13.228 (estimada em 2021 era de 15.449), Paranhos com 12.926 (estimada em 2021era 14.576), e Porto Murtinho com 12.625 (estimada em 2021 era 17.460). Cidades com mais de 30 mil e até 50 mil habitantes e que permanecem com 13 vereadores são Maracaju com 43.247 (estimada em 2021 era 48.944) e Naviraí com 50.868 (estimada em 2021 era de 56.484). As cidades com mais de 80 mil e até 120 mil habitantes devem ter até 17 vereadores. É o caso de Corumbá com 94.874 habitantes (estimado em 2021 era de 112.669) e Ponta Porã com 90.756 (estimada em 2021 era 95.320).

