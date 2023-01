Vítor Pereira pede calma a flamenguistas após vaias

Após o empate sem gols com o Madureira pela segunda rodada do Carioca, nesta quarta-feira (19), os jogadores do Flamengo ouviram vaias nas arquibancadas do estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Vitor Pereira pediu calma e explicou o porquê. Para o técnico, o time não está pronto fisicamente para a sequência de jogos do estadual. Ele afirmou que a equipe foi ‘lenta’, mas defendeu os atletas, dizendo que eles ‘não são máquinas’.

Pereira também afirmou que falta ritmo de jogo ao elenco. Por isso, colocará titulares em campo, ‘mesmo cansados’, contra o Nova Iguaçu, no próximo sábado (21);

“Essencialmente, estamos em um período de pré-temporada. Fisiologicamente, não temos condições de jogar a cada três dias. Mas temos necessidade de jogar. Assim, corremos o risco […]. Vamos ter que jogar para adquirir tempo de jogo. O próximo jogo será com o time titular. Mesmo cansados, eles vão jogar”, disse o técnico.

O Flamengo é líder da Taça Guanabara, com sete pontos, um a mais que o Fluminense, que tem uma partida a menos – os rubro-negros venceram o Audax-RJ em jogo adiantado da quinta rodada.

Com informações da Folhapress.

