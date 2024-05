MS DAY: Governador finaliza semana em Nova Iorque e faz balanço sobre geração de oportunidades ao Estado

O governador Eduardo Riedel avaliou como extremamente positiva a semana intensa de reuniões e eventos em Nova Iorque, por meio do MS Day Internacional. Neste período, empresas, bancos e grupos internacionais discutiram novos investimentos no Estado e até a participação em projetos de PPP (Parceria Público-Privada) e concessões, que Mato Grosso do Sul vai promover no segundo semestre.

“Foi uma semana extremamente positiva, com negócios sendo viabilizados e o mercado ansioso, aguardando os projetos do Estado para o segundo semestre, que desejam participar. A consequência de todo este movimento que fizemos fora do país é a atração de investimentos, para gerar crescimento, desenvolvimento, geração de empregos renda a população”.

Foi uma oportunidade de apresentar ao mercado nacional e internacional as boas condições de negócio que Mato Grosso do Sul apresenta, com índices positivos na segurança, emprego, PIB per capita, investimento público e ambiente propício para receber novas empresas. Somente em 2024 são esperados R$ 33 bilhões em investimento privado.

Durante a semana o governador participou em Nova Iorque de dois eventos sociais importantes, que tiveram a participação de empresários de todos os segmentos. O Seminário do Valor Econômico e o Lide (Grupo de Líderes Empresariais).

“Dois eventos importantes, um com mais de 200 empresários de todos os segmentos e outro com o pessoal da infraestrutura, que tem interesse em participar dos projetos do Estado em forma de PPP ou concessões. Entre elas, as rodovias BR-262, BR-267 e MS-040, assim como hospitais, parques, que somam mais de R$ 200 bilhões de projetos, que vamos colocar no mercado”.

Também foram realizadas reuniões individuais com empresas e instituições bancárias, como a BTG Pactual. “São empresas que conheceram melhor as potencialidades de Mato Grosso do Sul e podem aportar recursos e novos negócios no Estado, em todas as áreas da economia. Desta forma, construímos o caminho deste Estado que mais cresce no Brasil e gera resultados importantes para as pessoas”, concluiu Riedel.

Lá em Nova Iorque, inclusive, foi feito o anúncio da vinda de um empreendimento inovador na produção de colágeno orgânico. A empresa, focada no mercado dos EUA, já possui planta no interior paulista, mas agora vai apostar em Mato Grosso do Sul.

Novas oportunidades

Com um cenário positivo para atrair novos negócios, o Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Fiems, realizou o MS Day Internacional, em Nova Iorque, entre os dias 12 e 17 de maio de 2024.

O evento fez parte da Brazilian Week, semana com discussões sobre desafios do cenário internacional e da economia brasileira. Foram quatro meses de preparação para a agenda formada por reuniões com instituições bancárias, fundos de investimento, empresários globais e câmaras de comércio. A apresentação de projetos foram em torno, principalmente, das áreas de meio ambiente e infraestrutura, incluindo, rodovias e ferrovias.

Com informações da Assessoria de Comunicação Governo de MS

