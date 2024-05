Sindicato das lotéricas de MS descarta paralisação e pressiona Caixa por solução para instabilidades

Neste sábado (18), após assembleia, o Sindicato das Lotéricas de Mato Grosso do Sul decidiu não paralisar os serviços por enquanto, mas abriu uma reclamação formal contra a Caixa Econômica Federal, exigindo uma solução para as frequentes instabilidades no sistema tecnológico utilizado pelas lotéricas. O presidente do sindicato, Ricardo Amado Costa, afirmou em entrevista ao site Midiamax, que um pedido de solução foi enviado à sede do banco, responsável pela regulação do sistema, com um prazo de sete dias para resposta.

“O sistema provido pela Caixa, de tecnologia para a rede lotérica, tem apresentado constantemente deficiência, fica fora do ar todo dia em alguma lotérica. Isso tem atrapalhado muito o empresário lotérico, que não consegue trabalhar”, disse Costa, destacando o impacto negativo que as falhas diárias causam nos negócios dos proprietários de lotéricas.

Apesar das dificuldades, a decisão de não paralisar as atividades visa evitar maiores transtornos aos clientes e à própria categoria enquanto aguardam uma resposta da Caixa Econômica Federal.

Lotéricas Continuam Operando Normalmente

No cotidiano das lotéricas, a decisão de não interromper os serviços parece ter sido bem recebida, ainda que a comunicação sobre a assembleia e as possíveis ações do sindicato não tenha chegado a todos.

Próximos Passos

O sindicato aguarda agora o parecer da Caixa Econômica Federal, que deve ser emitido dentro de sete dias. A expectativa é que a instituição financeira apresente uma solução concreta para as falhas tecnológicas que têm prejudicado as operações das lotéricas. Enquanto isso, os empresários lotéricos seguem trabalhando, na esperança de que as instabilidades sejam resolvidas para que possam oferecer um serviço contínuo e eficiente à população.

A situação está sendo monitorada de perto pelo sindicato, que não descarta a possibilidade de novas ações caso a resposta da Caixa não seja satisfatória. A manutenção do serviço e a busca por soluções eficazes refletem o compromisso do sindicato em garantir o funcionamento adequado das lotéricas, que desempenham um papel importante na prestação de diversos serviços à comunidade.

