Morre ex-vice-prefeito de Caarapó, Martim do Posto, aos 67 anos

Empresário e ex-gestor lutava contra um câncer no pulmão e faleceu na madrugada deste sábado (3) em Dourados

Faleceu na madrugada deste sábado (3), em Dourados, o ex-vice-prefeito de Caarapó, Martim Flores de Araújo, mais conhecido como ‘Martim do Posto’. Ele tinha 67 anos e estava internado para tratamento de um câncer no pulmão.

Além da política, Martim era uma figura conhecida no meio empresarial e no agronegócio do município, que fica a cerca de 273 quilômetros de Campo Grande. Proprietário de postos de combustíveis, ele atuou como vice-prefeito entre janeiro de 2017 e setembro de 2018.

O velório está marcado para acontecer a partir do meio-dia deste sábado, na Pax Primavera. O sepultamento de ‘Martim do Posto’ será realizado às 16h, no Cemitério São João, em Caarapó.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram