Universitários da UFMS ajudam contribuintes com Imposto de Renda 2025

Atendimento gratuito é oferecido por estudantes de Ciências Contábeis em vários câmpus; ação alia aprendizado e apoio à comunidade

Com a chegada do prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, crescem também as dúvidas da população. Para orientar contribuintes e ao mesmo tempo proporcionar experiência prática aos estudantes, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) tem promovido uma série de ações gratuitas em diferentes câmpus por meio dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, os atendimentos são coordenados pelo professor Emanoel Lima, da Escola de Administração e Negócios (Esan). A equipe presta orientação de forma online a pessoas com rendimentos anuais de até R$50 mil, microempreendedores e estudantes da UFMS. “O projeto oferece a aplicação prática do conhecimento teórico adquirido pelos nossos acadêmicos em sala de aula, além de prestar um serviço de extensão direto à comunidade”, destaca o docente.

As consultas são respondidas por e-mail no prazo de até 48 horas. Os estudantes fazem a pesquisa com base na legislação atual e as respostas são validadas pelo professor. O formato virtual, segundo Emanoel, amplia o alcance da ação e oferece mais conforto aos contribuintes. “Muita gente tem dificuldade de se locomover ou até vergonha de buscar ajuda. No formato virtual, elas conseguem esclarecer dúvidas com mais conforto e privacidade, e o alcance vai muito além de Campo Grande”, pontua.

Entre os erros mais recorrentes que podem levar à malha fina estão a omissão de rendimentos, como aluguéis, aposentadoria de dependentes, lucros com criptomoedas e venda de imóveis. “Muitas vezes, a pessoa recebe o informe de rendimentos da empresa, mas não sabe o que fazer com ele e isso pode gerar multa”, alerta o professor.

Em Três Lagoas, o atendimento do NAF é coordenado pelo professor Cleston dos Santos. O câmpus já realizou atividades como o Fórum de Cidadania Fiscal, que reuniu 470 pessoas, e treinamentos sobre as atualizações na declaração deste ano. No dia 17 de maio, será promovida uma ação presencial no Shopping Três Lagoas. As dúvidas também podem ser encaminhadas ao e-mail [email protected], com retorno previsto em até 24 horas úteis. Quem preferir pode agendar atendimento presencial no Hub de Inovação.

No câmpus de Nova Andradina, a proposta é semelhante. Coordenados pelo professor Antônio Eduardo, os estudantes do 5º e 7º semestre realizam triagens, preenchem e enviam declarações sob supervisão docente. Além de atividades internas, o grupo também tem feito visitas a órgãos públicos e unidades de saúde da cidade para ampliar o alcance da ação até o fim do mês.

Além de auxiliar na declaração, os projetos também conscientizam a população sobre a possibilidade de destinar parte do imposto devido a fundos voltados a crianças, adolescentes e idosos. “É uma forma de exercer a cidadania fiscal. E não se trata de doação: o contribuinte apenas direciona parte do valor que já pagaria de qualquer forma à Receita Federal”, explica Emanoel Lima.

O impacto da medida poderia ser expressivo: somente em Campo Grande, o potencial de destinação chega a R$100 milhões. Em todo o estado, segundo Cleston dos Santos, R$175 milhões estavam disponíveis em 2024, mas apenas 5,37% foram efetivamente destinados. “A extensão é uma prática de cidadania fiscal extremamente importante para que a Universidade possa contribuir com a sociedade”, conclui.

