Ministro de Minas e Energia representa Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi designado de última hora, nessa segunda-feira (20), para representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. Segundo a assessoria da pasta, Silveira chegou ao país no início da tarde dessa terça-feira (21).

Na manhã de segunda, o ministro participou de uma reunião em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde foi escolhido para a missão. Durante o evento, ele buscará atrair novos investimentos para a agenda verde do Brasil e abordar questões relacionadas à COP30, prevista para novembro deste ano, em Belém (PA).

A 55ª edição do Fórum Econômico Mundial começou nesta segunda-feira e, pelo terceiro ano consecutivo, não contará com a presença do presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também não participará do evento. No ano passado, a representação brasileira ficou a cargo da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A reunião, que vai até sexta-feira (24), reúne mais de 100 representantes de governos, além de organizações internacionais e líderes da sociedade civil. O tema deste ano é “Colaboração para a Era Inteligente”.

Outros representantes brasileiros também marcarão presença em Davos. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), estão entre os convidados. Eles participarão do painel “Brasil: Mais ações pela frente?”, agendado para esta terça-feira (21).

Com informações do SBT News

