Ministro das Comunicações vai a evento em igreja de André Valadão nos EUA

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve em um evento em Orlando, nos Estados Unidos, com a presença do jornalista Allan dos Santos, dono do canal Terça Livre e foragido da PF (Polícia Federal) há mais de dois meses.

Ao lado de Nikolas Ferreira (PRTB-MG), vereador em Belo Horizonte, do ex-jogador Rivaldo e Paulo Figueiredo Filho, neto de João Figueiredo, último presidente da ditadura militar, o grupo se reuniu na sexta-feira (7), em uma conferência da igreja Lagoinha Orlando Church, levada aos EUA pelo pastor evangélico e cantor gospel André Valadão.

Segundo o Uol, o ministro afirmou que não sabia que Allan dos Santos estaria na conferência. “Fui convidado para discursar num evento de um pastor de uma igreja que eu e minha família frequentamos quando estamos em Orlando. Não havia nenhuma indicação que entre os presentes estaria alguém com problemas com a Justiça brasileira”, informou Faria por meio de nota.

Allan dos Santos é alvo de duas investigações no STF (Supremo Tribunal Federal) por ataques à democracia e às instituições. O ministro Alexandre de Moraes emitiu um mandado de prisão contra o jornalista, em outubro, a pedido da PF, no âmbito do inquérito que apura a atuação de milícias digitais.

(Com informações Uol notícias)