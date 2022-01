Cassems reabre Disque Dúvidas para beneficiários com sintomas gripais

O canal de atendimento funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h

A partir do dia 10 de janeiro, em virtude da alta de casos de COVID-19 e Influenza, a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) oferece aos beneficiários o Disque Dúvida de Sintomas Respiratórios, canal exclusivo para dar orientações sobre como proceder ao manifestar sintomas gripais. O serviço telefônico conta com uma equipe de profissionais de saúde no atendimento.

Por meio do telefone 3309-5478, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, o beneficiário será atendido por pessoas treinadas que vão tirar as dúvidas e, assim, evitar que ele se desloque até uma unidade de saúde sem necessidade.

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o canal de atendimento contribui para facilitar o acesso do beneficiário ao plano de saúde. “Estamos enfrentando o retorno dos altos índices de contágio por COVID-19 e, também, um aumento expressivo da gripe. O canal de atendimento tira dúvidas dos beneficiários e traz orientações de um profissional de saúde para aquele momento em que ele está com a saúde fragilizada. A Caixa dos Servidores traz o compromisso de cuidado e acolhimento em cada detalhe”.