Ministro da Educação inaugura LabCrie em Campo Grande, junto ao governador Reinaldo Azambuja

Na manhã desta quinta-feira (28), o Ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, junto ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, inauguraram o LabCrie (Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica) no Centro de Formação e Pesquisa Professora Mariluce Bittar, no bairro Tiradentes em Campo Grande.

O LabCrie é uma iniciativa do MEC (Ministério da Educação), e será coordenado pela parceria da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e a RBCIP (Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação). O objetivo é apoiar a implantação de espaços voltados à formação continuada de professores da rede pública de ensino em inovação e tecnologias educacionais. Esse espaço vai possibilitar que novos equipamentos, plataformas digitais e metodologias sejam experimentados e sejam usados para desenvolver ações de inovação em práticas pedagógicas.

Durante a inauguração, o governador e o Secretario de Educação Básica, Mauro Luiz Rabelo, falaram sobre o projeto. “Você ter um laboratório de criatividade de inovação equipamentos e principalmente a formação, que eu digo quem ensina também precisa aprender, e isso também é para ensinar os professores a poderem multiplicar isso aos alunos”, comentou Azambuja.

O secretário explicou que já existe um cronograma de lançamento, de 27 laboratórios que serão inaugurados em diversos estados do Brasil, durante 2022. Rabelo também comentou sobre como o material criado no LabCrie será importante para os professores e estudantes. “O aprendizado todo durante a pandemia fez com que a gente materializasse esse projeto, é o investimento da ordem de 17 milhões de reais, nesses 27 laboratórios, feito em parceria com os estados. É nesse espaço que os professores e equipes multidisciplinares vão poder se juntar e criar projetos e desenvolver ações pedagógicas, material pedagógico, para ajudar e de algum modo contribuir para melhore aprendizagem dos estudantes”, explicou o secretário.

Sobre os efeitos da pandemia para a educação básica, Rabelo explicou que já estão sendo planejadas ações para recuperar a aprendizagem e a evasão escolar. “Acho que o maior desafio é a aceleração da aprendizagem, recuperar isso, mas a questão da evasão e abandono faz parte dessa ação, é uma ação que a gente está chamando de recuperação das aprendizagens no âmbito da educação básica, e um dos eixos é isso. Em breve nós vamos lançar uma plataforma que pé o sistema de alerta preventivo que vai sinalizar para as escolas os estudantes que tem alta probabilidade de evasão/abandono”, comentou Rabelo.

Durante o evento, foi visitado o laboratório educacional de robótica, que já está em funcionamento, e alguns robôs foram exibidos aos visitantes.

