Ministro da Agricultura aprova trabalho familiar em Ponta Porã

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira chegou ontem (24), no Estado, visitou alguns assentamentos no interior e nesta terça-feira (25) como o Itamarati e participará de um evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo para o lançamento do plano Safra Familiar.

O ministro Paulo Teixeira ficou bem impressionado com o que viu de perto em Ponta Porã. “Aqui é uma cultura bem sucedida, é um exemplo de reforma agrária, tem animais, tem repolho orgânico, tem milho, tem mamão”, comentou durante visita a assentamentos em Ponta Porã.

Plano Safra

De acordo com o Plano Safra da Agricultura Familiar, serão destinados R$ 71,6 bilhões ao crédito rural para agricultura familiar (Pronaf) para a safra 2023/2024, o volume é 34% superior ao do ano passado e o maior da série histórica.

Conforme divulgado pela Conab (Companhia Nacional do Abastecimento), ao todo, o crédito rural somado a ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), Garantia-Safra e Proagro Mais resultam em um montante de R$ 77,7 bilhões para a agricultura familiar.

Entre as medidas, destaca-se a redução da taxa de juros, de 5% para 4% ao ano, para quem produzir alimentos, como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, entre outros. O objetivo é contribuir com a segurança alimentar do país ao estimular a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras. As alíquotas do Proagro Mais vão cair 50% para a produção de alimentos.