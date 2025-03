Ministra defende cargo honorífico para primeira-dama Janja Lula da Silva

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nessa sexta-feira (21) que a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, merece ocupar um cargo honorífico no governo, sem receber remuneração por isso. A declaração foi feita durante uma entrevista à CNN Brasil.

Gleisi destacou a importância da atuação de Janja ao lado do presidente Lula e criticou os ataques que a primeira-dama tem sofrido nas redes sociais. “É importante, ela tem condições de atuar, é companheira do presidente e tem um peso importante”, reforçou a ministra.

Ela classificou as críticas como injustas e afirmou que Janja tem sido alvo de um movimento organizado para desestabilizá-la: “É uma injustiça o que fazem com a Janja com esses pedidos de informações e ataques.”

A ministra defendeu que a primeira-dama preste contas sobre sua atuação, ressaltando que sua participação nos eventos e viagens do governo é legítima.

A declaração de Gleisi ocorre após a primeira-dama ter sido alvo de críticas da oposição. Nesta semana, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) protocolou uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU), solicitando uma investigação sobre os gastos de Janja durante uma viagem oficial ao Japão.

Além disso, Janja recebeu ataques nas redes sociais, o que a levou a privar sua conta no Instagram. Durante a entrevista, Gleisi Hoffmann também criticou a gestão da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro:

“Vamos lembrar como foi com a Michele. Criaram um programa com mais de 50 pessoas, estrutura imensa, com gastos, recursos e confusão com dinheiro, com cartão e conta.”

A ministra argumentou que, ao contrário do que ocorreu na gestão anterior, Janja não ocupa um cargo oficial e não recebe salário, o que justificaria o reconhecimento formal de sua atuação no governo.

