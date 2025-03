Homem é preso por violência doméstica e ameaças em Ribas do Rio Pardo

Um homem foi preso na manhã de sexta-feira (21) em Ribas do Rio Pardo, cidade localizada a 97 quilômetros de Campo Grande, por violência doméstica e ameaças contra a companheira. A vítima, que estava em processo de separação havia cerca de uma semana, denunciou o suspeito após sofrer uma série de agressões verbais e intimidações.

De acordo com a polícia, o autor intensificou as agressões nos últimos dias, passando a proferir insultos e ameaças constantes. Na manhã de sexta-feira, a situação ficou ainda mais grave quando o homem xingou a vítima com palavras ofensivas e ameaçou destruir a casa.

Além disso, ele afirmou que iria matá-la, aumentando o clima de tensão e medo. A vítima relatou que o companheiro costumava pegar facas para intimidá-la, reforçando o comportamento agressivo.

Diante da gravidade das ameaças, o setor de investigação da Delegacia de Ribas do Rio Pardo agiu rapidamente e realizou a captura do suspeito. Ele foi levado para a unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.

