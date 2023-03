Ministra da Mulher chega nesta quinta na Capital

A ministra das Mulheres do governo Lula, Aparecida Gonçalves, vem ao Estado nesta quinta-feira (30), e cumprirá agendas até sexta (31), quando inaugurará o IMOL da Casa da mulher brasileira.

O evento de amanhã (30), será na assembleia legislativa, na qual ela participará da Audiência pública com o tema “Violência contra as Mulheres e o Feminicídio em MS: Todas e Todos no Combate à Misoginia”, proposto pelo deputado Pedro Kemp (PT).

A misoginia pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a discriminação sexual, a ato de denegrir e a objetificação sexual das mulheres. Entre os diversos tipos de violências relacionadas com o gênero feminino estão agressões físicas, psicológicas, sexuais, mutilações, perseguições, podendo culminar no feminicídio.

“É fundamental unirmos nossas forças para enfrentar a epidemia de violência contra as mulheres que existe no Brasil, principalmente a misoginia, que está na raiz do problema. Em parceria, vamos trabalhar para o fortalecimento de políticas públicas que garantam o direito de toda mulher a uma vida diga, sem violência”, disse Aparecida Gonçalves, que volta à ALEMS despois de quase quatro anos. Em 2019, ela participou de uma reunião para debater ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

