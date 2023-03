Assis destaca que parceria com prefeitura de Campo Grande

PSDB e diretor-presidente da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), Carlos Alberto de Assis, indicou que o compromisso do ninho tucano com a Prefeitura de Campo Grande é apenas administrativo e não político. Além de informar que o partido já se prepara, visando as próximas eleições.

Assis afirmou que é difícil haver apoio do PSDB para a reeleição de Adriane Lopes (Patriota), no ano que vem. “O governador Eduardo Riedel já esteve com a prefeita para aporte financeiro para a prefeitura de Campo Grande. Agora, acordo político passa pelos políticos do partido e ninguém tem maioria. Esse fato tem que ser tratado dentro do partido”, disse ele, durante entrevista ao programa “Boca do Povo”, da rádio Difusora Pantanal.

Ele afirma que o PSDB vai disputar forte e unido as eleições de 2024 e que a legenda já trabalha para aumentar o número de prefeitos, nas próximas eleições, com disputa majoritária em Campo Grande. Assis, pontua que, até a campanha de 2024, muita coisa vai rolar e acordos decisivos, só no ano que vem “O PSDB, por meio do presidente estadual, ex-governador Reinaldo Azambuja, já está fazendo um excelente trabalho, conversando com os prefeitos do interior e lideranças, para que a gente aumento o número de prefeitos do PSDB”.

Assis afirma que sempre defendeu candidatura majoritária em eleições municipais, inclusive na emblemática eleição em que o PSDB concorreu com Rose Modesto, tendo como adversário Marquinhos Trad. “Reafirmo, que tem que ter candidato do PSDB em Campo Grande no próximo ano, porque queremos trazer para Campo Grande a forma de gestão do PSDB. A aula que o Reinaldo deu, de gestão em Mato Grosso do Sul, queremos trazer para a Capital e, também, o que o governador Eduardo Riedel sabe de gestão.”

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

