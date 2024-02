Michelle comanda maior encontro de mulheres conservadoras de MS

Ex-primeira-dama conclama mulheres a se filiar no Partido Liberal

Com a presença de mais de 3.800 pessoa no Shopping Bosque dos Ipês, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comandou o primeiro grande ato da Direita em Campo Grande na manhã de ontem, num evento promovido pelo PL Mulher de Mato Grosso do Sul. Também esteve presente ao evento a vice-presidente do PL nacional, deputada federal Amália Barros, sendo que ambas destacaram a importância do partido eleger candidatas comprometidas com a defesa de valores conservadores.

Em seu discurso, a ex-primeira Dama disse que o mais importante é que as mulheres do PL e dos partidos de direita mantenham a defesa dos valores da família e em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. “Vamos eleger muitas mulheres para podermos ter voz e possamos participar de uma forma diferente na política, buscando trazer a palavra de Deus e da família”, afirmou Michelle Bolsonaro.

A presidente do PL Mulher de Mato Grosso do Sul, Naiane Bitencourt, disse durante o evento que o encontro demonstra que a política nova no Mato Grosso do Sul e no Brasil começa com a participação da mulher. “Esse encontro mostra que a mulher de direita tem a capacidade de refazer a política, é um recomeço que todos os brasileiros defendem e isso se dá com a apresentação de candidaturas que correspondam aos anseios da mulher conservadora”, disse Naiane.

A presidente do PL Mulher de Campo Grande, Ana Portela, também esteve presente ao evento e destacou que chegou a hora da mulher se filiar ao partido e assumir uma participação efetiva na política do país. “Chegou a nossa hora, conclamo a mulher de Campo Grande a se filiar ao partido e venha participar da eleição deste ano”, conclui Ana Portela.

Homens

A manifestação contou com a presença das principais lideranças do partido com os deputados federais Marcos Polon e Rodolfo Nogueira e os deputados estaduais João Henrique Catan, Coronel David e Neno Razuk além de vereadores.

Ex-primeira-dama conta sua história para as mulheres de Mato Grosso do Sul

Ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher Nacional teve agenda para público feminino em Campo Grande-MS.

Na noite de sexta-feira Michelle Bolsonaro foi recebida por mulheres para um público de 150 líderes convidadas, em que palestrou sobre a sua história de vida e a importância da mulher na política.

“Importante vir ao Estado para fortalecer o trabalho da nossa presidente local. Para que o trabalho de Mato Grosso do Sul tenha força na sua base e valorize as mulheres. A nossa política do PL é feminina e colaborativa, não feminista. O partido trabalha para construir um novo Brasil a partir da colaboração dos que acreditam nesse sonho”, falou Michelle Bolsonaro para as presentes.

A ex-primeira-dama relembrou no evento, o seu início no trabalho, já aos 10 anos de idade, o envolvimento em ações sociais voltadas a surdos, comunidades de periferia e também em campanhas para tratamento de apoio à pacientes de câncer infantil. Esteve também na reunião, a deputada federal pelo Mato Grosso, Amália Barros, autora do livro “Se Enxerga!: Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas”.

“Eventos como este, que realizamos aqui hoje, proporcionam maior unidade ao partido, inspira as mulheres a transformas a política. Estamos visitando os estados brasileiros para motivar e incentivar a participação feminina e ocupar os espaços de influência e de poder na sociedade”, relatou a parlamentar que é vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Anfitriã da reunião, a presidente do PL Mulher de Mato Grosso do Sul, Naiane Bitencourt reforçou a importância da iniciativa e do encontro que acontece na manhã do sábado (24), no Espaço Bosque Expo.

“Aceitei o desafio com o propósito de ajudar na mudança do nosso país. E para esse novo tempo, precisamos de mulheres de coragem. Esse é o compromisso que me move, para termos mais mulheres candidatas, com valores conservadores e que também tenham o apoio das mulheres”, explicou.