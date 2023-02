Mulher joga soda caustica no rosto de ex-companheiro

Uma mulher, de 41 anos, foi presa após jogar soda cáustica no rosto de seu ex-companheiro na noite desta quarta-feira (22), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a mulher teria jogado soda cáustica no rosto do homem devido a um término de relacionamento. A vítima chegava da academia, de moto, quando avistou sua ex-namorada em frente a residência.

O homem se negou a descer da moto, foi quando a mulher jogou o líquido no rosto do rapaz, que suspostamente seria soda cáustica. Vizinhos tentaram ajudar e jogaram água com uma mangueira até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A vítima chegou a se deslocar com a moto, mas após alguns metros ficou atordoado. Ele conta sua visão escureceu e não voltou mais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e, após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado à Santa Casa para atendimento especializado. De acordo com o boletim, a luva de um dos bombeiros chegou a corroer com o líquido.

Na delegacia foi entregue o capacete da vítima com resíduos do liquido e a moto que ele pilotava ficou na residência de um morador. A autora da ação, de 41 anos, foi identificada e levada até a Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

