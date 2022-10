MDB pronuncia apoio ao candidato ao governo nesta sexta

A eleição para o segundo turno no Estado conta com o apoio dos partidos que não chegaram lá e o pronunciamento de André Puccinelli (MDB), terceiro mais eleito irá pesar na corrida pelo segundo turno.

O ex-governador irá pronunciar o apoio oficial do MDB no Estado nesta próxima sexta-feira (7), na sede do diretório do partido.

“Amanhã vamos fazer uma coletiva para fazer esse anúncio, será às 14h no diretório do MDB”, declarou Puccinelli, que é considerada uma liderança importante, em especial na Capital onde teve 107.260 votos.

André esteve na Câmara municipal nesta quinta (6), e também visitou empresários formadores de opinião do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

Entre os “favoritos” para governador, pré-candidato André Puccinelli dispara nas intenções de voto – O Estado Online