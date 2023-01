MDB faz parte da chapa de consenso com primeiro vice-presidente

A formação da Mesa Diretora na assembleia terá sua definição apenas na próxima quarta-feira (1), quando haverá a eleição, e a chapa de consenso tem sido costurada, mas dando uma palinha o atual presidente da assembleia, Paulo Correa anunciou o nome para ocupar a vaga na eleição do primeiro vice-presidente do MDB.

Paulo Correia deve ser o primeiro secretário da Casa e na formação das vagas adiantou: “MDB define Renato Câmara como primeiro vice-presidente e fecha chapa de consenso”, declarou em sua rede social o presidente.

A briga está na segunda secretaria entre o PT e o PL, que querem a vaga. O Coronel David já anunciou que estará no páreo e já tem votos do lado contrário aos tucanos.

Marcio Fernandes também defende Renato Câmara (MDB) como primeiro vice-presidente, Paulo Corrêa (PSDB) como primeiro secretário e Pedro Kemp (PT) como segundo secretário.

“O MDB sempre esteve incluído na gestão da Assembleia e este ano não será diferente. Tínhamos o Eduardo Rocha como vice-presidente e o Renato é um bom nome para compor esta Legislatura”, destacou o deputado e atual líder do G9.

Além de Marcio Fernandes, Renato Câmara e Júnior Mochi estiveram reunidos nesta segunda-feira (30) com o atual presidente da Casa, Paulo Corrêa, e com Gerson Claro, que deve ser escolhido na abertura da 12ª Legislatura.

