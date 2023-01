Indústria de MS terá 23,5 mil vagas de nível técnico

Em Mato Grosso do Sul a demanda por profissionais com formação em nível técnico é uma realidade da indústria a estimativa é chegar a 23.521 vagas em 2023, conforme o levantamento do Observatório Nacional da Indústria, hub de dados do Sistema Indústria, com base no Mapa de Trabalho Industrial 2022-2025. Deste total, pelo menos 795 são referentes a primeira formação. Atento a essa realidade, o Senai, instituição referência na formação de mão de obra, está com matrículas abertas em diversas áreas para atender quem precisa ingressar no mercado de trabalho e busca uma oportunidade no setor industrial ou quem precisa de aperfeiçoamento.

Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, as facilidades tanto econômicas quanto físicas oferecidas pela instituição tornam os cursos mais acessíveis. “Temos unidades em 11 municípios do Estado. Alguns cursos podem ser feitos em educação a distância também. Vale a pena lembrar que se você quer dar um aditivo no seu salário, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, mas de 80% das pessoas que concluem os cursos do Senai saem empregados ou verificam melhora na remuneração, no caso dos que já estão no mercado”.

De acordo com o gerente de Educação do Senai, Rogaciano Adão Canhete Junior, além de estar pronto para receber alunos de Ensino Médio ou recém-formados, as portas também estão abertas para quem já atua na indústria. “Há muitos profissionais que necessitam de aperfeiçoamento para adequação aos novos processos de tecnologia, tendo ainda oportunidade para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho através de uma formação inicial”, explicou.

Os cursos técnicos têm duração média de um ano e meio, podendo chegar a dois anos, e têm como pré-requisito o aluno estar cursando ou já ter o ensino médio completo. Eles preparam o indivíduo para o exercício de uma profissão por meio de uma metodologia de ensino bastante prática e voltada para o mercado de trabalho.

No Brasil, o Mapa do Trabalho aponta para necessidade de capacitação de mais de 77 mil técnicos para atuar nas oportunidades de base industrial. As vagas nesse nível de formação contabilizarão 2,2 milhões de postos de trabalho, que representam cerca de 18,4% do total do emprego industrial no país.

Leia mais: Parceria entre Senai e Indústrias abre vagas para jovens aprendizes

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.