MDB de MS alinha pré-candidaturas para 2024 com diretórios oficializados

[Texto: Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS]

Parceria com PSDB vem se consolidando e na Capital segue indefinida

O MDB de Mato Grosso do Sul está se preparando para as eleições de 2024 e o partido se mostra entusiasmado e organizado para enfrentar o pleito. Até o momento, já foram oficializados 36 diretórios municipais, todos com nomes fortes, prontos para disputar a majoritária em suas respectivas cidades.

O ex-governador e presidente de honra do MDB, André Puccinelli, tem sido uma figura-chave nesse processo. Com 75 anos de idade, ele vem percorrendo o interior do Estado em reuniões para chamar mais companheiros e simpatizantes a aderirem às suas redes sociais. Puccinelli ressalta que o que o motiva a buscar espaços políticos e a fazer articulações são os desafios. Ele afirma: “Vou viver até 100 anos e espero contribuir para o partido, para a população, o Estado e os 79 municípios. O que me motiva é o desafio e, por meio da política, auxiliar os cidadãos. Quero auxiliar o meu partido”.

Apesar da aliança oficial com o PSDB, que lançará o deputado Beto Pereira como pré-candidato a prefeito de Campo Grande, André Puccinelli não descarta a possibilidade de concorrer ao cargo. Enquanto a questão sobre a Capital ainda segue sem definição, em municípios do interior, o MDB e o PSDB já trabalham para fechar alianças em chapas majoritárias. Em alguns locais, o MDB apresentará candidato a prefeito, enquanto em outros, estará presente com um candidato a vice-prefeito.

O presidente estadual do MDB, deputado Junior Mochi, destacou que o plano principal do partido, além das disputas na majoritária, é triplicar a bancada de vereadores em todos os municípios, visando as eleições de 2026. Essa estratégia busca fortalecer o MDB nos âmbitos municipal e estadual, aumentando a representatividade da legenda e possibilitando maior influência política.

Nas cidades de Dourados, Aquidauana e Corumbá, o MDB já tem nomes de pré-candidatos definidos. O deputado estadual Renato Câmara é o pré-candidato pelo partido em Dourados, e a expectativa é que essas candidaturas se consolidem e atraiam apoio nas respectivas localidades.

O MDB de Mato Grosso do Sul mostra-se mobilizado e determinado a participar ativamente do processo eleitoral de 2024, buscando conquistar espaço político para trabalhar em prol da população e dos interesses do Estado. Com líderes engajados e uma estratégia bem definida, a legenda espera obter sucesso nas eleições municipais e fortalecer suas bases para futuras disputas.

