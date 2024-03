MDB confirma filiação de Felipe Orro para concorrer em Aquidauana

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

O ex-prefeito e ex-deputado estadual, Felipe Orro se filiou ao MDB-MS e será o pré-candidato a prefeito de Aquidauana. Com a articulação do deputado estadual, Márcio Fernandes (MDB), e contando com apoio da direção-regional do partido, Orro deverá enfrentar o vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, Mauro do Atlântico, que se filiou ao PSDB e conta com o apoio do atual prefeito Odilon Ribeiro.

“Levando em conta a história que o Felipe tem e a família dele, no MDB, nós achamos que seria importante que a população de Aquidauana tivesse mais uma opção para escolher. Avisei a executiva do partido na cidade, consultei o André que é nossa principal liderança, e com a permissão de todos resolvemos dar o comando do MDB para assegurar o nome de Felipe Orro na prefeitura de Aquidauana”. afirmou o ex-senador Waldemir Moka presidente regional do MDB.

Felipe Orro deve ter sua pré-candidatura oficializada em ato a ser marcado até o final de março, quando o partido também deverá ter outras lideranças, dentre elas candidatos que comporão a chapa proporcional.

Aliança

Felipe Orro e Joaquim Passos (Republicanos), atual vice-prefeito de Aquidauana, mantém negociação avançada para formar uma única chapa, numa aliança denominada Novos Rumos para Aquidauana, onde quem estiver melhor nas pesquisas será o escolhido para ser cabeça de chapa e o segundo será o pré-candidato a vice-prefeito.

No entanto, até o momento, os dois são pré-candidatos, Orro pelo MDB e Passos pelo Republicanos, partido que se filiou nesta semana. Caso, a aliança se confirme, os dois enfrentarão juntos o pré-candidato apoiado pelo prefeito Odilon (PSDB).