Depois de ‘rifado’, Pedrossian Neto desiste da pré-candidatura

[Texto: Laureano Secundo e Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

Deputado diz que outro projeto eleitoral será definido posteriormente

“A política é feita de sonhos e de lutas, de vitórias e de revezes”. Em nota, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto anunciou que está fora da disputa eleitoral pela Prefeitura da Capital. “Esse sonho, no entanto, terá que ser adiado diante dos últimos acontecimentos”, disse o parlamentar, cujo projeto político foi abortado pelo presidente regional do PSD, Nelsinho Trad que anunciou o apoio da sigla ao pré-candidato do PSDB, Beto Pereira.

“Fui surpreendido, pela imprensa, com declarações individuais e prematuras que, à revelia do que pensa e deseja a base do partido, inviabilizam na prática a construção de uma chapa majoritária própria”. Disse o deputado estadual que é presidente do diretório municipal do PSD de Campo Grande.

“O apoio do deputado estadual Pedrossian Neto e de seu grupo político a qualquer outro projeto eleitoral somente será definido, em momento oportuno, após ouvida e consultada a vontade coletiva e soberana de nossos filiados”, disse Pedrossian Neto, manifestando que poderá afastar-se do atual presidente do PSD, Nelsinho Trad que o lançou candidato a prefeito da Capital e depois disse que o partido não terá mais candidato próprio.

A decisão individual tomada por Nelsinho Trad (PSD), vem de encontro com a debandada dos vereadores da sigla da Capital. Dos oito vereadores que o PSD tinha, apenas, Otávio Trad se mantêm na sigla. O PSD é, oficialmente, o primeiro partido a declarar apoio à candidatura de Beto Pereira em Campo Grande. Outros partidos são esperados, mas ainda não oficializaram o apoio. Entre esses partidos, estão: PSB, Podemos e Republicanos.

E, as perdas devem continuar, pois, o irmão de Nelsinho, o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), já declarou que deve sair do partido, por não concordar com a decisão tomada de apoiar o candidato do PSDB. No entanto, o apoio anunciado pode ajudar na formação da chapa para eleição de outubro, já que o partido terá espaço para acomodar candidatos apoiados pelo grupo do PSDB.

A desistência da candidatura própria do PSD chegou a ser antecipada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) durante a posse de Paulo Duarte (PSDB), o que causou “mal-estar”, já que Pedrossian Neto ainda, nem teria sido informado da aliança. Mas, o apoio acabou sendo confirmado agora, com a retirada da candidatura feita pelo senador Nelsinho Trad. O deputado encerra a nota, destacando que mantêm o dialogo com seus pares.“Manteremos o diálogo e as portas abertas, como sempre fizemos, com todos aqueles que saibam respeitar o partido e que partilhem de nossas visões e projetos para a nossa cidade”, finaliza Pedrossian Neto.