Max da Cruz saí assume Fundação de Cultura do Estado

Na mesma semana o ex-titular da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) de Campo Grande, Max Freitas da Cruz, foi nomeado a mesma pasta, mas dessa vez do Governo do Estado como diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), falou sobre a troca de poderes durante uma entrevista na Tv. O decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na última terça-feira (10).

A exoneração do cargo de secretário municipal, saiu na segunda-feira (9). Adriane destacou que alguns secretários do executivo haviam recebido convites como foi o caso de Max.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.