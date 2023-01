Abandonado “Campeão” necessita urgente passar por cirurgia

A jornalista, Caroline Maldonado resgatou o cãozinho, apelidado por “campeão”, foi encontrado em uma situação de extremo abandono, com duas patas quebradas e todo picado por formigas. De tão fraco ele não conseguia nem se mexer.

O resgate aconteceu no último final de semana na estrada de Bela Vista, região Sudoeste do Estado e precisa de doações para que o animal possa ser operado.

Abandonado ela contou que muito fraco, com fraturas nas duas patas, precisou tomar sangue e necessita passar por uma cirurgia. Até o momento todos os custos até aqui, incluindo a cirurgia custará R$4.400,00 reais.

Caroline pede doações para que todo o tratamento possa ser concluído e Campeão possa voltar a viver com dignidade. Ela contou que já conseguiu arrecadar aproximadamente mil reais, mas necessita nos próximos dois dias opera.lo.

“Vamos fazer de tudo para ele experimentar uma vida com amor e carinho e esquecer as dores do abandona”, defendeu a jornalista quem fez o resgate.

Interessados em contribuir, com qualquer valor deve fazer um pix para 67 99833-1989.

