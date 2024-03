Mau cheiro na região do Imbirussu será tema de audiência na Câmara

O mau cheiro que assola a região urbana do Imbirussu, em Campo Grande, será tema de audiência pública na Câmara Municipal. O debate acontece na quarta-feira (3), a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Meio Ambiente da Casa, composta pelos vereadores Zé da Farmácia (presidente), Silvio Pitu (vice), Dr. Jamal, Betinho e Prof. André Luís.

Moradores dos bairros Jardim Aeroporto, Vila Romana, Nova Campo Grande e Vila Popular já estiveram na Câmara para pedir providências.

No final do mês passado, eles realizaram uma manifestação no cruzamento da Avenida Cinco com a Duque de Caxias. O local foi escolhido por ser próximo ao frigorífico que, segundo quem mora na região, é uma das empresas responsáveis pelo odor.

O debate terá transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube, Rede E e TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

Com informações da assessoria