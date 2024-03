CBF confirma próximos amistosos da Seleção Brasileira em junho

A Seleção Brasileira enfrentou Inglaterra e Espanha nesta Data Fifa e já sabe as datas que voltará a entrar em campo. O Brasil jogará contra o México no dia 8 de junho, e duela com os donos da casa quatro dias depois.

Além de dar ainda mais ritmo ao time e seguir forte no ciclo da Copa do Mundo 2026, a ideia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é se preparar para a Copa América, que inicia no dia 20 de junho, justamente nos Estados Unidos.

