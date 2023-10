Mato Grosso do Sul se destaca e apresenta oportunidades de negócios

Mato Grosso do Sul marcou presença no cenário mundial, nessa semana, por meio da participação ativa em diversos eventos internacionais e da apresentação de oportunidades de negócios na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria), em São Paulo. Entre as ações, o Governo do Estado e o Sistema Fiems apresentaram as diretrizes de desenvolvimento do Estado para os próximos quatro anos na ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, nos Estados Unidos. O evento ocorreu durante o Fórum Político de alto nível sobre desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, em que representantes de dezenas de países se reuniram para discutir estratégias para lidar com os impactos da pandemia da covid-19 e implementar a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em todos os níveis.

Também vale destacar que o governador Eduardo Riedel passou a semana cumprindo compromissos nos Estados Unidos, incluindo um evento em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a Universidade Stanford, na Califórnia. Riedel participou de uma semana de treinamentos com funcionários públicos e executivos brasileiros, explorando novas oportunidades na economia verde, que é uma das marcas da atual administração estadual. A visita do governador tinha como objetivo fomentar parcerias, trocar conhecimentos e identificar áreas potenciais para colaboração.

As diretrizes de desenvolvimento do Estado para 2027, como delineadas no documento elaborado pelo secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, na ONU, refletem a visão de Mato Grosso do Sul de se tornar um Estado inclusivo, próspero, verde e digital. As diretrizes enfatizam valores como integridade, moralidade, comprometimento, resolutividade e empatia. Entre os principais desafios estão a expansão da geração de empregos e o objetivo de se tornar “carbono neutro” até 2030. Durante o fórum, o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, apresentou as diretrizes na sede da ONU e entregou o documento ao ministro conselheiro Emerson Kloss, membro da missão permanente do Brasil junto à ONU.

Potencialidades do Estado

Nos últimos três anos, Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de crescimento do PIB entre os Estados brasileiros. Para ampliar ainda mais sua exposição e atratividade para novos empreendimentos, o Estado sediará um evento especial em São Paulo. Liderado pelo Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fiems, o evento “MS Day” acontece em 1° de agosto e reunirá empresários e CEOs de diferentes setores na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria) em São Paulo. “Mato Grosso do Sul é o Estado que mais cresce no Brasil e nosso objetivo é impulsionar e diversificar cada vez mais essa poderosa matriz econômica, social e ambiental. Não tenho dúvidas de que será um grande evento, uma oportunidade de apresentarmos nosso potencial, competitividade e o ambiente favorável que nos colocou no topo do ranking de crescimento no país”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Empresários de diferentes setores da economia terão a oportunidade de conhecer de perto indicadores, programas, projetos e obter informações para a atração de investimentos privados e a tomada de decisões de investimento. “As ofertas que temos visam o desenvolvimento do Estado, que vem crescendo rapidamente e ainda possui inúmeras oportunidades setoriais. O MS Day apresentará Mato Grosso do Sul a um público que pode gerar mais riqueza, oportunidades, empregos e renda, promovendo o desenvolvimento para toda a sociedade”, enfatizou o presidente da Fiems e vice- -presidente da CNI, Sérgio Longen.

Essa exposição especial das potencialidades do Estado contará com um andar exclusivo na sede da CNI, em que o governo e a Fiems apresentarão áreas temáticas e interagirão com convidados e participantes. Essas áreas incluem Política de Atração de Investimentos, Mato Grosso do Sul Carbono Neutro, Rota Bioceânica, Oportunidades Logísticas e Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Qualificação de Mão de Obra.