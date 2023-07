Com anúncio de pacote R$ 70 milhões, Campo Grande terá novos bairros asfaltados

Entre as obras está o recapeamento da Duque de Caxias e pavimentação do Nashiville e Noroeste

Novas obras de infraestrutura serão iniciadas em Campo Grande, conforme anunciado pela prefeita Adriane Lopes (PP). De acordo com a chefe do Executivo, em agosto será lançado um pacote de obras no valor de R$ 70 milhões, em comemoração ao aniversário de 124 anos da Capital. A aplicação dos recursos do pacote será destinada a melhorar a infraestrutura da cidade, especialmente em relação à drenagem e ao asfalto, buscando solucionar problemas crônicos enfrentados pelos moradores. A ideia é garantir maior qualidade de vida e mobilidade urbana à população. “Todas as obras que estavam paralisadas foram retomadas, em parceria com o Governo do Estado. Quero enumerar algumas das que vamos lançar a partir de agosto, sendo a maior parte delas feitas em vias estruturantes, que é drenagem e asfalto para novas regiões da nossa cidade”, disse ela, em entrevista ao programa Tribuna Livre.

Uma das obras é o recapeamento da avenida Duque de Caxias. Bairros como o North Park, Jardim Nashiville e Noroeste receberão asfalto novo. “Todas as sete regiões de Campo Grande devem ser atingidas pelas melhorias lançadas no mês que vem, no aniversário da cidade”, finalizou.

Pavimentação nova

A equipe de reportagem do jornal O Estado percorreu as regiões citadas pela prefeita para conversar com a população. No bairro Noroeste, moradores afirmam esperar há anos pelo dia que o asfalto chegará nas ruas da região. A comerciante Débora Lencina, 31 anos, mora no bairro há pelo menos 30 anos e assegura que a espera pelo asfalto se tornou um sonho. “Demorou muitos anos para conseguir asfaltamento aqui, na rua principal, o que ocorreu há uns dez anos atrás. Depois disso, nós até perdemos a esperança de que o restante do bairro fosse asfaltado. Esperamos que agora saia, pois é um sonho de quem mora aqui há muito tempo”, contou.

Já para dona Elisangela Martins, a espera pelo asfalto ocorre há 12 anos. “O bairro é uma poeira que só, aqui nem a linha de ônibus tem asfalto, em dia de chuva as ruas ficam intransitáveis, os carros que mais vão para a mecânica são os do nosso bairro, porque é uma buraqueira. Esperamos que realmente seja feito o asfalto, vai mudar a nossa vida”, destacou ela.

O anúncio de projeto de revitalização da região ocorreu após uma solicitação do presidente do Conselho Regional da Região do Prosa, Carlos Henrique Faustino Rosa. “A gente vai precisar da prefeita e da Câmara Municipal, para aprovar uma lei que cria uma unidade de saúde 24h e o asfalto no nosso bairro. Eu gostaria que fosse nos dado esse presente e que ele viesse em nome dos Conselhos Regionais das sete regiões de Campo Grande”, disse o presidente.

Sem confirmar data de quando as obras podem começar, de acordo com a prefeita, o projeto e tratativas com o Governo do Estado para levar o asfalto à região já existem. “Vamos assinar um convênio com o Estado e lançar a primeira etapa de asfalto no Noroeste, com investimento em torno de R$ 20 milhões”, afirmou Adriane.

No Jardim Nashiville, a população aguarda pela melhoria há pelo menos 30 anos e a expectativa é que o maquinário entre em ação ainda neste mês. Uma das ruas contempladas com a pavimentação asfáltica é a rua Hipólito Cassiano Gavilan, onde mora Idicione de Fátima Moraes, 67 anos. Segundo ela, a situação da rua, em dia de chuva, é precária.

“Além do barro, tem os buracos, por isso, estamos sonhando com esse asfalto e isso já tem muitos anos. Entra prefeito, sai prefeito e a obra não acontece. Agora, só vou ter certeza que vai ser asfaltado quando ver o maquinário trabalhando”, afirmou. Entramos em contato com o secretário de Infraestrutura Domingos Sahib Neto, para saber mais sobre o projeto referente ao bairro Noroeste e quais ruas seriam contempladas nessa primeira etapa, mas, até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.

124 anos de Campo Grande

O aniversário de Campo Grande é dia 26 de agosto, e a prefeitura planeja uma série de atividades e programações especiais ao longo do mês, para celebrar a data, assim como foi realizado no ano passado. Com o pacote de obras prestes a ser anunciado, a prefeita Adriane Lopes afirma que aguarda a vinda do governador Eduardo Riedel (PSDB) dos EUA (Estados Unidos), para agendar uma data e dar mais detalhes sobre as novas obras.