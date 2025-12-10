Marquinhos Trad e Luíza Ribeiro votam contra projetos de R$ 156 milhões para obras de drenagem e asfalto na Capital

A Câmara Municipal aprovou nessa terça-feira (9), dois projetos do Executivo que somam R$ 156 milhões em investimentos para obras de infraestrutura em Campo Grande. As propostas receberam 24 votos favoráveis, enquanto Marquinhos Trad e Luíza Ribeiro (PT) votaram contra. Outros dois vereadores não registraram voto.

Os projetos autorizam a contratação de recursos voltados à pavimentação, drenagem e requalificação de vias em diversos bairros, além de melhorias em áreas essenciais como educação, saúde, cultura, esporte, lazer e assistência social.

O Projeto de Lei 12.185/25 prevê R$ 136 milhões por meio do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. O investimento contempla pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, implantação de calçadas acessíveis, sinalização, moderação de tráfego e corredores de ônibus.

Já o Projeto de Lei 12.184/25 autoriza R$ 20 milhões destinados à execução de obras públicas que atendem demandas estruturais da capital, contribuindo para melhorar a mobilidade, reduzir alagamentos e ampliar a qualidade de vida nos bairros.

Apesar das melhorias previstas para diferentes regiões da cidade, os vereadores Marquinhos Trad e Luíza Ribeiro optaram por votar contra as propostas durante o debate sobre prioridades e formas de financiamento.

Bairros que devem receber os investimentos:

Vila Nª Sª Aparecida

Bosque da Saúde

Noroeste

Vilas Boas

Jardim Auxiliadora

Nova Tirandentes

Jardim Vitória

Anhembi

Jardim Los Angeles

Parque Residencial Lisboa

Porto Galo

Aero Rancho

Vila Nogueira

Vila Amapá

Jardim das Nações

Guanandi II

Tarumã

Coophavila II

Batistão

Jardim Santa Emília

Jardim São Conrado

Parque dos Girassóis

Oliveira

Residencial Flores

Com a aprovação dos projetos, a expectativa é que as obras ajudem a solucionar antigos problemas de infraestrutura e atendam moradores que aguardam melhorias há muitos anos.