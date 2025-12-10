Marquinhos Trad e Luíza Ribeiro votam contra projetos de R$ 156 milhões para obras de drenagem e asfalto na Capital

A Câmara Municipal aprovou nessa terça-feira (9), dois projetos do Executivo que somam R$ 156 milhões em investimentos para obras de infraestrutura em Campo Grande. As propostas receberam 24 votos favoráveis, enquanto Marquinhos Trad e Luíza Ribeiro (PT) votaram contra. Outros dois vereadores não registraram voto.
Os projetos autorizam a contratação de recursos voltados à pavimentação, drenagem e requalificação de vias em diversos bairros, além de melhorias em áreas essenciais como educação, saúde, cultura, esporte, lazer e assistência social.
O Projeto de Lei 12.185/25 prevê R$ 136 milhões por meio do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. O investimento contempla pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, implantação de calçadas acessíveis, sinalização, moderação de tráfego e corredores de ônibus.
Já o Projeto de Lei 12.184/25 autoriza R$ 20 milhões destinados à execução de obras públicas que atendem demandas estruturais da capital, contribuindo para melhorar a mobilidade, reduzir alagamentos e ampliar a qualidade de vida nos bairros.
Apesar das melhorias previstas para diferentes regiões da cidade, os vereadores Marquinhos Trad e Luíza Ribeiro optaram por votar contra as propostas durante o debate sobre prioridades e formas de financiamento.
Bairros que devem receber os investimentos:
Vila Nª Sª Aparecida
Bosque da Saúde
Noroeste
Vilas Boas
Jardim Auxiliadora
Nova Tirandentes
Jardim Vitória
Anhembi
Jardim Los Angeles
Parque Residencial Lisboa
Porto Galo
Aero Rancho
Vila Nogueira
Vila Amapá
Jardim das Nações
Guanandi II
Tarumã
Coophavila II
Batistão
Jardim Santa Emília
Jardim São Conrado
Parque dos Girassóis
Oliveira
Residencial Flores
Com a aprovação dos projetos, a expectativa é que as obras ajudem a solucionar antigos problemas de infraestrutura e atendam moradores que aguardam melhorias há muitos anos.