Campo Grande registra 86,4mm de chuva em 24h e alerta permanece até quinta-feira

Campo Grande acumulou 86,4 milímetros de chuva entre segunda e terça-feira (9), segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). O volume coloca a Capital como o quarto município com maior precipitação no período, ficando atrás de Bela Vista (113,6 mm), Corumbá (95,4 mm) e Mundo Novo (88,4mm)

A intensidade da chuva provocou transtornos em diferentes regiões da cidade. Houve alagamentos, queda de energia e registros de árvores derrubadas. Um dos pontos mais afetados foi a Rua da Divisão, já conhecida por problemas de drenagem. A equipe do Jornal O Estado esteve no local na manhã de ontem, e encontrou lama e marcas da enxurrada, que desceu de bairros mais altos e espalhou sedimentos pela via.

De acordo com o meteorologista Nathalio Abrahão, a instabilidade continua presente. “Chove no Estado até quinta-feira (11). Começa a melhorar no sul, mas a tarde e a noite ainda serão chuvosas no leste, nordeste e norte. Em Campo Grande, ainda pode chover nesta tarde”, afirmou.

Na manhã desta terça-feira (09), ele apontou que alguns bairros da Capital registraram volumes ainda maiores de precipitação. “Tivemos 62 mm próximos à Avenida Zahran e 45 mm no Carandá Bosque. A média da cidade ficou em torno de 40 mm”, explicou.

Previsão para hoje e amanhã

Entre quarta-feira (10) e quinta-feira (11), o Cemtec prevê sol com variação de nebulosidade na metade sul de Mato Grosso do Sul, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica. Já na metade norte, a combinação entre frente fria oceânica, aquecimento diurno e cavados cria condições para pancadas de chuva, algumas intensas e acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na tarde e noite de quinta-feira, e também ao longo de sexta-feira (12), o transporte intenso de umidade e a atuação de uma área de baixa pressão devem intensificar as instabilidades, com possibilidade de tempestades e eventual queda de granizo.

No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 16°C e 20°C e máximas de 28°C a 32°C. No Pantanal e Sudoeste, as mínimas serão entre 22°C e 25°C e as máximas de 30°C a 34°C. Já Norte, Bolsão e Leste, as mínimas ficam entre 20°C e 24°C e máximas de 28°C a 32°C. Por fim, em Campo Grande é esperado mínimas entre 21°C e 23°C e máximas de 27°C a 29°C.

Os ventos sopram do quadrante norte, variando entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de rajadas acima de 80 km/h em pontos isolados.

Por Inez Nazira