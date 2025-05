”Marina Silva desrespeitou essa comissão”, diz Rodolfo Nogueira sobre falta de ministra em reunião

Ministra foi convocada para dar explicações sobre presença em ato indígena que culminou em tentativa de invasão do Congresso Nacional

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva não compareceu à reunião da Comissão de Agricultura (CAPADR), Abastecimento e Desenvolvimento Rural em que foi convocada para prestar esclarecimentos, na manhã desta quarta-feira (07).

O autor do requerimento de convocação, deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), presidente da CAPADR, disse que Marina desrespeitou a comissão ao faltar e não atender pedido para remarcar o encontro.

“Ao meu lado era para estar a senhora Marina Silva ministra do Meio Ambiente. A ministra foi chamada a dar explicações sobre sua presença em um ato que ataca diretamente o setor produtivo rural, sobre o número recorde de queimadas, sobre a explosão da degradação da Amazônia, sobre o travamento da aprovação de defensivos agrícolas”, afirmou Nogueira.

De acordo com o presidente da comissão, os temas que seriam debatidos durante a reunião com a ministra “são temas urgentes que afetam diretamente quem produz, gera emprego e sustenta a economia do país”, ressaltou.

Nogueira lamentou a falta da ministra e disse que ela prefere “se esconder atrás de compromisso de agenda”.

O deputado continua suas críticas ao dizer que esperava que a ministra tivesse mais respeito ao parlamento.

“O que se espera de um representante do poder executivo é respeito ao parlamento, diálogo com a sociedade e responsabilidade com o cargo que ocupa. Ao se recusar a comparecer, a ministra despreza essa comissão, todos os brasileiros que exigem respostas. A ministra confirma que não está disposta a prestar contas sobre os erros e omissões do Ministério do Meio Ambiente e isso é inadmissível e garanto que adotaremos as medidas cabíveis”, finalizou.

