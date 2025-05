Homem é condenado a 70 anos por esturpro de cinco irmãs em Paranaíba

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba obteve mais um importante resultado na repressão qualificada aos crimes sexuais. Após investigação minuciosa conduzida pela equipe,

No último dia 29 de abril, um homem foi condenado por diversos abusos cometidos contra as prórpias irmãs na cidade de Paranaíba. Segundo a polícia, as vítimas quatro irmãs e a filha da madrasta do homem.

Ele condenado pelo Poder Judiciário à pena de 70 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem concessão de benefícios.

Ficou constatado que o homem praticou estupro e estupro de vulnerável que duraram 8 anos. Os genitores das quatro irmãs do suspeito também foram condenados à pena de 14 anos de reclusão por terem conhecimento dos crimes praticados pelo homem e não terem denunciado.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba (DAM) fica localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1680, Jardim Brasília. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3503-1266 e 6798105-1266 (whatsaspp).

