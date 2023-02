Marcio Fernandes convidado para ser lider do Governo

Caminhando com o Governo do Estado há anos, o deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), foi convidado pelo chefe do Executivo, Eduardo Riedel (PSDB), para ser líder na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS). No segundo turno, Fernandes apoiou a eleição do tucano e está na base da administração estadual.

“Estive ontem com o governador que me pediu para ajuda-lo nestes tramites dos projetos aqui na Casa, como líder do governo ou líder do bloco. Eu me coloquei à disposição do governador. O que for melhor para o governo, para auxilia-los, eu estou à disposição”.

Questionado pela imprensa que esteve na Casa de Leis, na manhã desta quarta-feira (08), sobre qual será sua escolha, Marcio Fernandes ressaltou que deixou o governador a vontade e lembrou sua trajetória junto ao desenvolvimento do Estado.

“Ficou a critério do governo. Falei para ele: governador, estou a sua disposição. O que ele achar melhor para conduzir, tudo bem. Me apresentou as duas possibilidades. Faz um bom tempo que sou líder de bloco, no governo do André também fui líder do bloco”.

Questionado sobre as Eleições Gerais de 2022 e sobre a expectativa para a administração de Eduardo Riedel, o emedebista disse que cada pleito tem sua particularidade. “Cada ano a gente vê uma eleição diferente. Ainda bem que a população entendeu que o governador Riedel era mais preparado do que seu concorrente no segundo turno. Eu acredito muito no potencial do governador Riedel e acredito que MS vai crescer ainda mais nos próximos quatro anos. Será um governo de excelência. Eu aposto nesta opção tanto que fui o único do MDB a apoia-lo declaradamente, abertamente, no segundo turno”, lembrou o deputado.

