Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Tem uma legião de astros concentrada aí no seu signo e essa galera reunida promete uma quarta-feira espetacular, bebê, principalmente para você agilizar seus interesses e realizar as mudanças com as quais vem sonhando. Seu magnetismo, sua inteligência e seus talentos estão na melhor forma, garantindo destaque e prestígio profissional, além de mais popularidade nos contatos e nas relações pessoais. O dindim também fica favorecido e há possibilidade de receber uma grana atrasada. Agora, as vibes mais positivas devem marcar presença na paixão e seu sucesso será pleno. As chances de conquista são maravilindas e até namoro à distância estará com tudo. Astral leve, solto e divertido com o momozin.

Touro (de 21/4 a 20/5)

É devagar, devagarinho que os astros aconselham a levar as coisas hoje, minha consagrada, meu consagrado! Bora maneirar o ritmo e se organizar direito para cumprir os deveres, compromissos e vencer uma etapa de cada vez, sem pressa, sem estresse. Não é o momento de exigir demais de você nem de forçar a barra para alcançar o que quer – tudo virá no tempo certo. No trabalho, vai render mais num canto tranquilo e que favoreça a sua concentração. Valerá caprichar na alimentação, fazer umas pausas de descanso e investir mais no seu bem-estar. No amor, os desejos ficam latentes, mas você vai se soltar se tiver privacidade garantida com o love. Na paquera, um crush misterioso pode chamar sua atenção.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje os geminianjos estão com tudo para sassaricar por aí, conquistar novas amizades e arrasar nos contatos sociais. Os astros prometem muita ferveção e o seu jeito extrovertido será um chamariz para atrair companhias: pode esperar chuva de notificação no celular. Você também deve trabalhar bem em grupos, equipes e com gente dinâmica que quer prosperar, o que será muito estimulante para traçar planos e só vai alimentar a sua vontade de crescer. O dia ainda tá positivo para os interesses financeiros e alguém pode te dar uma mãozinha para resolver assuntos enrolados. No departamento amoroso, boas surpresas estão previstas. Um crush que já admira pode virar um sério candidato a ganhar seu coração.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tá tudo lindo em seu horizonte astral, meu docinho, e o setor mais privilegiado hoje é o profissional. Suas qualidades estarão mais nítidas e você terá garra de sobra para batalhar por seu progresso, provando seu valor aos superiores. Oportunidades devem surgir repentinamente e quem busca uma vaga no mercado de trabalho tem mais é que se ligar. Mesmo com a concorrência mais forte, o momento é oportuno para ir atrás de referências, indicações e até contar com apoio de gente influente. Boas perspectivas com dinheiro e vitalidade na saúde. Com seu carisma em alta, você vai ficar mais popular, atrair admiradores e dobrar a lista de contatinhos. Na união, bom período para traçar planos com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quer notícia boa, leãozinho? Não tenho uma, mas várias e todas apontam para uma direção: grandes mudanças podem rolar! Sol, Lua, Mercúrio e Júpiter fecham parceria para te favorecer e revelam que o momento é ideal para dar um up na vida, apostar em novas experiências, pesquisar cursos, ofertas de trabalho em outros lugares e investir em algo que sempre desejou fazer. Contatos com pessoas e assuntos diferentes ajudarão a sair do piloto automático e enxergar outras possibilidades. Os ares renovadores que sopram forte hoje também atingem seus interesses amorosos e você pode se entusiasmar logo de cara com alguém que conhecer. Passeio ou viagem com o love deve proporcionar muitas alegrias aos dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Prepara, meu cristalzinho, porque transformações estão no cardápio dos astros e eles convidam você a refletir melhor sobre tudo o que quer a partir de agora. É hora de separar o joio do trigo, valorizar o que está dando certo e dar adeus ao que é atraso de vida. Não tenha receio de desapegar de pertences, pessoas e situações que só empatam o seu samba. Pode surgir uma oportunidade lucrativa ao lidar com recursos, seus ou de terceiros, só não convém fazer nada na base da pressa: pense, reflita e só depois decida as coisas. Na paixão, os laços devem se aprofundar e os desejos vão ficar à flor da pele. A pegação esquenta com o crush e vai sobrar disposição para saciar a sede de prazer com o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Preguiça? Nem pensar, librinha! Você já acorda ligada no 220 e tudo indica que vai passar o dia com esse pique, fazendo mil coisas no trabalho, em casa e batendo perna por aí. Isso sem falar que ainda deve sobrar energia para dar um help aos outros, já que a vontade de participar mais da vida das pessoas à sua volta tende a aumentar. Boas parcerias podem ser seladas no serviço e seu jeito colaborativo vai incentivar os colegas a seguirem o exemplo. Tá free na pista? Pode ir mudando o status, pois os astros indicam que tem crush a fim de se amarrar contigo. No romance, vai se sentir mais unida com o seu love e o nível de seducência também deve subir na relação.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Com energia para dar e vender, hoje você vai esbanjar vitalidade e haja fôlego para te acompanhar! Aproveite essa dose farta de disposição para ir atrás dos seus interesses e batalhar por suas ambições porque o momento não poderia ser mais estimulante. Sua esperteza no trabalho vai render elogios e também pode trazer um dinheirinho extra para o seu bolso, sobretudo na parte da tarde. Tá precisando entrar em forma, bebê? Então reserve um tempinho para malhar, fazer exercícios e queimar calorias – além de ficar com o corpo enxuto, vai liberar toxinas e elevar seu bem-estar. Na paquera, não deve faltar coragem para chegar no crush e mostrar seu interesse. Astral prestativo no convívio com o love.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Divo e diva, hoje as estrelas desenham no céu o cenário perfeito para realizar os seus desejos e as vibes são sortudas em todos os aspectos. A concentração planetária no seu paraíso garante um dia ideal para brilhar no trabalho, alcançar glórias, vitórias e até sonhar com aquela promoção. A parte financeira não fica atrás e também estará superfavorecida nesta quarta: há chance de faturar um bom dinheirinho se apostar nas suas ideias criativas. Agora, é no amor que o seu astral estará mesmo pleniane e você tem tudo para derreter corações. Pode desfilar seu charme por aí porque vai ter crush estendendo o tapete vermelho. Clima de prazer, felicidade e sintonia total no romance – se melhorar estraga!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros avisam que assuntos do passado podem voltar com força e talvez você tenha que resolver coisas que ficaram pra trás sem conclusão. Só não esquenta porque tudo indica que vai encontrar as melhores soluções e ainda terá apoio de parentes. Aliás, a família será seu porto seguro e vai estar do seu lado para o que precisar, dando um help para você se livrar de pendengas ou até dividindo o fardo das tarefas domésticas. No trabalho, vai sobrar energia para cumprir suas obrigações e o momento é propício para tirar proveito de todo conhecimento e experiência que acumula. A paquera pode deixar a desejar, mas a vida a dois tá bem servida: ficar juntinho do mozão e investir no chamego será a pedida.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Benzadeus, Aquário, tem tanta energia boa soprando em sua direção que dá até inveja! Sol, Lua, Júpiter e Mercúrio fecham parceria e deixam seus talentos tinindo. Se depender desse quarteto você está com a faca e o queijo na mão para brilhar, convencer e conseguir o que deseja hoje. Agilidade e inteligência serão seus trunfos no trabalho e há chance de sair no lucro com vendas, trocas e negociações. Saúde firme e clima pra lá de animado na vida pessoal. O astral segue descontraído à noite e você vai dar um show nos contatinhos: pode fisgar o crush rapidão com seu papo esperto e sua simpatia. As coisas também ficam maravilhosas com o mozão e a sensação é de que os dois foram feitos um para o outro.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com as vibes que chegam do céu, hoje você tem tudo para lacrar e lucrar, minha consagrada! A reunião de astros na sua Casa da Fortuna é poderosa e pode chover dindim na sua conta, seja através do seu desempenho no trabalho, de outras iniciativas que tiver ou de um abençoado golpe de sorte. Sim, as chances de faturar algo em rifa, prêmio, bolão ou outra aposta são nítidas e você tem mais é que arriscar seus palpites. Sua dedicação deve aumentar nas relações pessoais, mas convém controlar seu lado mandão. Não queira que os outros façam as coisas só ao seu modo e a dica também vale para a vida amorosa. Agora, se explorar seu jeitinho doce e compreensivo, tudo vai fluir melhor com o crush ou o xodó.

