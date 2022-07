Malu Fernandes defende a bandeira da inclusão

Ainda são poucas mulheres que colocam seus nomes a disposição da política, mas nesta próxima eleição temos visto mais pré-candidatas em defesa de diversas bandeiras, como no caso da Malu Fernandes (Republicanos), que concorre como pré-candidata a deputada federal, pela primeira vez em prol da bandeira da inclusão social e políticas públicas de verdade.

Seu desejo é representar o MS e as famílias com crianças, jovens e adultos com deficiência através de recursos e projetos de Leis efetivas. Com propriedade ela conhece a fundo a causa, é a fundadora da Associação que leva o nome de seu filho, Juliano Varela e sua luta hoje também é de mais de 700 famílias atendidas pela Associação na Capital.

Ela iniciou sua trajetória há 30 anos com o nascimento do seu primeiro filho Juliano Varela, quando descobriu que ele tinha síndrome de down. Com o apoio de Mariíta Cançado Soares, fundaram a Associação Juliano Varela, que atualmente é referência em atendimento multidisciplinar e de dois anos para cá também tem investido na causa dos autistas, oferecendo apoio e tratamentos especializados.

Mas ainda sim, há inúmeras famílias na fila de espera e toda ajuda é bem-vinda, porém como exemplo de mulher que foi à luta, Malu abraçou a causa de inúmeras famílias, e pretende sendo eleita oferecer muito mais e para mais municípios do MS.

Incansavelmente, no papel de buscar recursos financeiros para ampliar os atendimentos às pessoas com deficiência foi a razão que escolheu lançar sua pré-candidatura à deputada federal, com objetivo de melhorar os cenários da inclusão no Estado.

Ainda sem o dia exato para a convenção, a previsão é para o dia 5 de agosto, mas sua pré-campanha tem viajado o interior e ela tem buscado ouvir as principais demandas da causa especial.

Em suas redes sociais ela traz temas atuais e tem mostrado que é possível realizar um trabalho social e real de política pública.