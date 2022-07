Vídeo: GCM prende suspeito de furtar caixas de cerveja da conveniência e fugir para cemitério

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) prendeu, na noite de domingo (17), um homem de 44 anos, suspeito de quebrar o vidro de um estabelecimento e furtar, pelo menos, oito caixas de cerveja na avenida Rodoviária, região do bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, uma testemunha presenciou o autor quebrando a porta blindex da conveniência e resolveu acionar a polícia. A ação do crime foi registrada por câmeras de segurança que O Estado Online teve acesso.

Na sequência, o comunicante acompanhou o autor até o cemitério Santo Antônio, onde ele pulou para dentro. Em seguida, a equipe da GCM realizou rondas dentro do local e flagrou o autor com uma picareta.

O proprietário do estabelecimento relatou que diversos produtos teriam sido deixados no chão e que sentiu falta de oito caixas de cerveja, que possuía 12 latas cada. No local que já foi concertado., ainda teria marcas de sangue do ladrão.

O autor estava visivelmente alterado, sob efeito de entorpecentes e apresentava ferimentos nos braços, testa e na orelha. Ele foi encaminhado para a unidade de saúde CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, onde foi atendido e posteriormente encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Com informações do repórter Willian Leite