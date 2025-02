Maicon Nogueira assume presidência das Comissões de Juventude, Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo

Durante a sessão desta terça-feira (18), a Câmara Municipal definiu a composição das comissões permanentes da Casa. O vereador Maicon Nogueira foi escolhido como o novo presidente da Comissão permanente da Juventude e da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo.

O parlamentar também vai integrar a Comissão a Permanente de Finanças e Orçamento, a Comissão Permanente de Meio Ambiente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo membro da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor e será vice-presidente da Comissão permanente de Políticas Antidrogas.

EXPERIÊNCIA



“São importantes comissões que tenho afinidade devido a minha experiência como fundador da Secretaria Municipal de Juventude, além de vários programas de empregabilidade e emancipação que criei na minha passagem pelo executivo e vamos ter muita responsabilidade em analisar, propor debates e soluções que impactam positivamente a vida dos munícipes”, afirmou o vereador Maicon Nogueira.

As comissões permanentes têm como objetivo analisar os assuntos de sua competência, emitir pareceres, propor audiências públicas, fóruns, debates e seminários. Também podem propor, por iniciativa própria ou por indicação do plenário, projetos de lei relacionados às suas áreas de atuação.

Com informações da Assessoria do Vereador

