PRF alerta sobre golpes com boletos falsos e suspensão de CNH em nome da instituição

Criminosos utilizam de falsas notificações de multas e suspensão da CNH para aplicar golpes.

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um alerta para população sobre um novo golpe que está sendo aplicado em nome da instituição. Criminosos estão enviando boletos falsos para pagamento de multas e comunicados falsos sobre a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os golpistas utilizam de mensagens por e-mail, SMS, links falsos do nada consta da PRF ou WhatsApp para enviar as notificações falsas, que geralmente contêm informações como o nome completo da vítima, número da CNH e valor da multa. Os boletos falsos costumam ter códigos de barras que direcionam o pagamento para contas bancárias dos criminosos.

É importante destacar que a PRF não envia boletos por e-mail, SMS ou WhatsApp. As notificações de multas são enviadas pelos Correios, para o endereço cadastrado no Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN).

Caso receba alguma notificação suspeita, a PRF orienta a população a não realizar nenhum pagamento e entrar em contato com a instituição por meio do telefone 191 ou pelo site oficial da PRF.

Dicas para se proteger de golpes:

* Desconfie de mensagens que solicitam informações pessoais ou dados bancários.

* Não clique em links ou abra anexos de e-mails suspeitos.

* Verifique a autenticidade dos boletos e comunicados antes de efetuar qualquer pagamento.

* Em caso de dúvidas, entre em contato com a PRF.

A PRF reforça que a segurança é um compromisso de todos e que a colaboração da população é fundamental para combater esse tipo de crime.

Com informações da Agência Gov.

