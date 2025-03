Jornal O Estado recebe visita do grupo de escoteiros mais antigo de MS

O Jornal O Estado recebeu, na manhã deste sábado (22), a visita do Grupo Escoteiro Olavo Bilac 1 MS SESI, o mais antigo de Mato Grosso do Sul, com 59 anos de trajetória. O Grupo veio conhecer a rotina da redação e compartilhou um pouco das atividades que desenvolve.

Fundado há décadas, o Grupo Escoteiro Olavo Bilac 1 MS SESI se destaca pela formação de jovens em valores como cidadania, disciplina e trabalho em equipe. Durante a visita, os escoteiros falaram sobre suas ações voltadas à formação de jovens, que incluem acampamentos, trilhas, oficinas de primeiros socorros e projetos sociais.

A visita fez parte das atividades educativas do grupo e reforçou a conexão entre o escotismo e a comunicação, mostrando como a informação pode ser uma ferramenta essencial para a cidadania.

Por Inez Nazira

