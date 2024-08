Lula sanciona lei que prevê cores para bengalas conforme grau de deficiência visual

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que designa cores para a chamada bengala longa, para facilitar a identificação da condição do usuário. A bengala longa é uma tecnologia assistiva usada como instrumento auxiliar na locomoção de pessoas com deficiência visual.

Pela lei, ela poderá ter três cores: branca, para pessoas com cegueira; verde, para pessoas com baixa visão (visão subnormal); e vermelha e branca, para pessoas com surdocegueira (deficiência que compromete os sentidos da visão e audição).

Ainda segundo o texto, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornecerá a bengala longa na cor solicitada pela pessoa que vai utilizá-la, conforme a percepção do indivíduo das barreiras que lhe dificultam “a participação plena e efetiva na sociedade”.

Se for necessário, a avaliação da cegueira, da baixa visão ou da surdocegueira será biopsicossocial e feita por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O modelo biopsicossocial é uma abordagem em que são investigados os sintomas físicos da pessoa, as causas psicológicas para o problema de saúde e como fatores sociais podem afetar a saúde da pessoa.

O poder público terá que divulgar à sociedade o significado da cor da bengala longa e os direitos das pessoas com cegueira, baixa visão e surdocegueira.

A lei teve origem em um projeto de autoria do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM), aprovado pelo Senado em 11 de julho. Ela foi publicada nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União e entrará em vigor daqui a 180 dias.

Com informações do SBT News

