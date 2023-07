Lula faz infiltração no quadril em hospital de São Paulo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. esteve neste domingo (23) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, De acordo com a assessoria da Presidência, ele fez infiltração para reduzir dores nos quadril, decorrentes de uma artrose.

Da capital paulista, Lula segue para São Bernardo do Campo, onde participa do aniversário do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Berço da trajetória política do presidente, o sindicato completa 64 anos com um histórico de lutas em defesa dos trabalhadores e da democracia.

Após o evento no ABC, ainda neste domingo, Lula retorna a Brasília.