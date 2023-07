Governo e Energisa garantem energia sustentável ao Mercadão

Com a presença do governador Eduardo Riedel e outras autoridades, foi inaugurado oficialmente na noite de quinta-feira (20) o projeto de eficiência energética que garante uma economia de até 40% na conta de luz do espaço comum do Mercadão – já instalado há cerca de 60 dias, essa é a redução verificada pelos dirigentes do local no custeio mensal de energia elétrica.

“O Mercadão tem uma energia única, e ver esse resultado aqui é o que a gente quer ver não só para Campo Grande, mas para todo o Mato Grosso do Sul, é aquela palavrinha chave: eficiência. Quando você constrói em parceria um sistema desse, você ganha em resultado para as pessoas que trabalham aqui”, comenta o governador em seu discurso. Ele ainda completa.

“É dinheiro no bolso, é sustentabilidade. Quem fala que desenvolvimento e sustentabilidade não podem conviver junto, se equivoca, pois pode sim, e essa é a prova. Essa é uma das diretrizes centrais do Estado”, destaca Eduardo Riedel, que aproveitou a presença de dirigentes da Energisa para elogiar o trabalho realizado em parceria com o Governo.

Um dos programas lembrados pelo chefe do Executivo foi o Ilumina Pantanal, que atende mais de 3 mil famílias a partir da instalação de placas fotovoltáicas, gerando energia limpa e com eficiência para os moradores da região, que até pouco tempo atrás não tinham acesso a energia elétrica, mas agora possuem esse acesso graças à tecnologia e olhar social.

Da mesma maneira que Mato Grosso do Sul é responsável com o desenvolvimento, outra premissa central é o trabalho junto aos municípios, que no caso de Campo Grande significa definir as prioridades da cidade, segundo explicou o governador ainda em seu discurso.

“Tenho ouvido que é prioridade aqui do Mercadão a praça de alimentação. Se isso é prioridade, dentro desses em três anos e meio vamos trabalhar para viabilizar junto ao município essa prioridade. Vamos continuar parceiros dos municípios e dos espaços sul-mato-grossenses”.