Lula: “Economia cresceu melhor do que FMI previa, mas está muito longe do que pretendo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a economia brasileira vem progredindo durante a sua gestão, mas ainda está distante do que ele pretende. Em entrevista exclusiva ao SBT, Lula afirmou que o país superou as expectativas dos pessimistas e do Fundo Monetário Internacional, ao registrar um crescimento de 3% do produto interno bruto no ano de 2023.

“A economia cresceu melhor do que aquilo que o FMI previa, ou os pessimistas previam, mas ainda está muito longe do que eu pretendo”, disse o petista.

Até meados do ano passado, o FMI estimava que o crescimento brasileiro seria de 2,1%. Na entrevista, o presidente disse que pretende melhorar o poder de consumo das famílias brasileiras barateando o preço dos alimentos.

“Quero deixar a presidência em 2026, quero deixar a economia mais forte, o salário mais forte, o emprego mais forte e a participação das pessoas no consumo da sociedade brasileira mais forte”, afirmou Lula

Com informações do SBT News.

