Lula critica vazamento de conversa entre Janja e Xi Jinping e reforça defesa por regulamentação das redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu com indignação ao vazamento da conversa entre a primeira-dama, Janja da Silva, e o presidente da China, Xi Jinping, ocorrida durante o jantar oficial da comitiva brasileira na última terça-feira (12). A imprensa noticiou que teria havido um “climão” no encontro, sugerindo que Janja comentou sobre os efeitos nocivos do TikTok, rede social chinesa, entre jovens brasileiros.

Para Lula, o que mais chamou atenção foi a forma como a conversa se tornou pública. “A primeira coisa que acho estranha é como essa pergunta chegou à imprensa, porque estavam só meus ministros lá. Então, alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que aconteceu em um jantar que era algo muito pessoal e confidencial”, afirmou o presidente nesta quarta-feira (14).

Lula esclareceu que o comentário sobre o TikTok partiu dele mesmo, ao questionar Xi Jinping sobre a possibilidade de a China enviar um representante de confiança para discutir a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Segundo o presidente, Janja pediu a palavra durante a conversa para reforçar as preocupações sobre os impactos das redes sociais, sobretudo contra mulheres e crianças.

“Ela entende mais de rede social do que eu”, reconheceu Lula. “Não é possível a gente continuar com as redes sociais cometendo os absurdos que cometem, e a gente não ter a capacidade de fazer uma regulamentação. Foi uma coisa normal, e ele [Xi] vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que podemos fazer nesse mundo digital”.

O presidente também saiu em defesa da primeira-dama, destacando que ela tem legitimidade para participar de debates sobre o tema. “Não houve nenhuma falta de respeito, nenhuma ofensa. Ela tem o direito de se manifestar, ainda mais sobre algo tão sério quanto isso”, disse.

Essa não é a primeira vez que Janja se posiciona publicamente sobre a necessidade de regulação das redes sociais. Em abril, após a morte de uma menina de oito anos que inalou desodorante em um “desafio” do TikTok, a primeira-dama pediu urgência na aprovação de medidas para proteger crianças e adolescentes.

“Ela morreu devido a um desafio ignorante, feito pelas redes sociais. A gente precisa proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. As plataformas digitais não podem ser terra de ninguém”, declarou Janja na ocasião.

A menção ao TikTok, durante jantar com o presidente da China, ocorre em meio a um debate global sobre os limites das redes sociais, desinformação e segurança digital. A declaração de Lula de que a China enviará um representante para dialogar sobre o tema reforça a tentativa do governo brasileiro de estabelecer colaborações internacionais para enfrentar os desafios do ambiente digital.

A expectativa, segundo o Palácio do Planalto, é que o Brasil avance na formulação de um marco regulatório para as plataformas, buscando equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de proteção dos usuários, especialmente os mais vulneráveis.

Com informações do SBT News

