Município avança com execução de obras no Jardim Noroeste

As obras do Lote 2 do projeto de drenagem e pavimentação de vias do Jardim Noroeste, iniciadas no final de fevereiro deste ano, seguem avançando e animando os moradores, que afirmam que há décadas a região não recebia tantos investimentos em infraestrutura. O projeto também inclui calçadas padronizadas e meio-fio, respeitando as normas de acessibilidade. A execução está a cargo da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Assim como em outros bairros, os moradores do Jardim Noroeste estão sendo beneficiados de forma completa: com asfalto, drenagem, esgoto e estrutura para pedestres. Somente nas ações de drenagem, pavimentação, execução de calçadas e meio-fio, a Prefeitura está investindo mais de R$ 29,12 milhões, sendo R$ 9.630.155,40 no Lote 1 (Rua Urupês) e R$ 19.494.466,86 no Lote 2, que abrange trechos de 14 ruas e avenidas do bairro.

“A prefeitura recebeu pedidos de muitos moradores do Noroeste, e a administração segue avançando com as obras de drenagem e pavimentação. Nessa segunda etapa, são dezenove milhões e meio de reais de investimentos. As obras seguem e a gestão está fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito”, afirmou a prefeita Adriane Lopes, na manhã desta terça-feira (13), durante vistoria às obras.

No Lote 2, mais de 9,5 km de vias estão sendo asfaltados. Para os moradores, a transformação já é visível. Ramão Evangelista, que vive no bairro há 27 anos, comemora. “É uma coisa maravilhosa para nós aqui do bairro. Há 27 anos esperamos por esse asfalto. É uma benfeitoria muito boa. Nunca ninguém teve o interesse de trazer esses investimentos pra cá. Agora chegou o asfalto, o esgoto.”

A opinião é compartilhada por Antônio Charupá, líder comunitário.“Magnífico! Essa região é grande, tem a Chácara dos Poderes, e nunca recebeu tantos investimentos. A prefeita Adriane Lopes está fazendo história no Jardim Noroeste.”

Moradora há três anos, Eliane Timóteo da Silva acompanha o avanço das obras pela Rua das Perdizes e fala da expectativa. “Vai melhorar bastante o bairro, estava precisando. Muita poeira, buraco com a chuva. Agora está melhorando e o bairro vai crescer.”

Susi Kelly Braga Rodrigues, comerciante da Rua das Perdizes, também celebra os avanços. Ao lado do marido, mantém uma loja de utilidades e ferramentas. Faltam poucos metros para o asfalto chegar ao estabelecimento. “É uma maravilha! O asfalto chegando, o esgoto também. Vai melhorar cada vez mais, tanto para o comércio como para os clientes. É mais conforto. Antes era poeira na seca e barro na chuva. Com o asfalto, isso vai acabar.”

No Lote 2, as obras atenderão trechos das seguintes vias: Rua das Perdizes, Rua do Bananal, Rua Adventor Divino de Almeida, Rua Andrade Neves, Rua Ataulfo Paiva, Avenida Marechal Mallet, Rua Pinhal, Rua Martin de Sá, Rua Barbacena, Rua Dois Irmãos, Rua Aqueluz, Rua Custódio de Melo, Rua Corinto e Rua Vaz de Caminha.

No Lote 1, que compreende a Rua Urupês, mais de 50% da obra já foi executada. O sistema de drenagem está concluído, restando a finalização da pavimentação e a instalação do meio-fio.

Em razão dos estragos causados pelos últimos temporais, alguns trechos da drenagem foram danificados e passarão por reconstrução. A bacia de amortecimento, também afetada pelas fortes enxurradas, sofreu assoreamento e precisará de uma intervenção completa para ser restaurada.

Localizada na divisa entre o Jardim Noroeste e a Chácara dos Poderes, essa bacia tem papel fundamental na prevenção de alagamentos, ao evitar que grandes volumes de água escoem rapidamente para áreas mais baixas. Sua função é reter a água da chuva e liberá-la de forma gradual, contribuindo para a segurança e o equilíbrio do sistema de drenagem da região.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram