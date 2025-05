Lula condena ataque de Israel em Gaza e classifica como “vergonhoso e covarde”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou nesse domingo (25) como “vergonhoso e covarde” o ataque aéreo de Israel à Faixa de Gaza que matou nove dos dez filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar. A declaração foi divulgada em nota oficial pelo Palácio do Planalto, refletindo a posição do governo brasileiro diante da escalada do conflito entre Israel e o Hamas.

De acordo com o comunicado, o bombardeio ocorrido no sábado (24) deixou apenas um dos filhos da médica com vida. O garoto, juntamente com o pai, também médico, está internado em estado crítico.

“O que aconteceu é mais um ato vergonhoso e covarde. A morte de crianças inocentes evidencia a crueldade de um conflito que já dura meses e que tem como principais vítimas mulheres e crianças”, afirmou o presidente.

Lula também afirmou que os ataques israelenses não podem mais ser justificados como defesa ou combate ao terrorismo. “Já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança”, criticou.

A guerra entre Israel e o Hamas teve início em outubro de 2023, após um ataque coordenado do grupo palestino que resultou na morte de centenas de israelenses e no sequestro de dezenas de pessoas. Desde então, a resposta militar de Israel tem sido intensa e provocou milhares de mortes entre os civis palestinos, além da destruição em larga escala de infraestrutura na Faixa de Gaza.

O presidente brasileiro voltou a destacar que a situação humanitária na região é insustentável. “O objetivo agora parece ser privar os palestinos das condições mínimas de vida para expulsá-los de seu território”, declarou.

Com informações do SBT News

