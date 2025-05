Cuidado com a vida é tema de palestras do Maio Amarelo na Águas Guariroba

Nesta semana, a Águas Guariroba deu início a uma série de palestras em apoio à campanha Maio Amarelo, com o tema “Desacelere, cuidar da vida é nossa prioridade”. O objetivo é conscientizar condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para prevenir acidentes.

“Na Águas Guariroba, a segurança nos movimenta e a campanha Maio Amarelo reforça esse compromisso, pois promover a segurança no trânsito é proteger a vida de quem faz parte do nosso time. Ao incentivar comportamentos mais seguros e responsáveis, fortalecemos nosso compromisso com a preservação da vida”, destacou Lucas Gonçalves, engenheiro de Segurança do Trabalho.

O Maio Amarelo é o mês dedicado à conscientização sobre a redução de acidentes de trânsito no Brasil. Colaboradores da Estação de Tratamento de Esgoto, Estação de Tratamento de Água, Eletromecânica, Lojas de Atendimento, Central de Serviços e Sede Administrativa participarão das palestras organizadas pelo setor de Segurança do Trabalho, entre os dias 19 e 29 de maio. Também será realizada uma blitz de conscientização com os colaboradores.

“Diversos colaboradores realizam serviços com veículos da frota, aumentando a exposição ao risco no trânsito, o que reforça a importância de promover a conscientização sobre segurança viária dentro e fora do expediente”, completou Lucas Gonçalves.

As palestras abordarão temas como condução segura, respeito aos limites de velocidade e à sinalização, condutas no trânsito, direção defensiva e política de frotas.

Queda no número de acidentes

As ações de conscientização impactam diretamente na redução de acidentes de trânsito. Por meio de ações de conscientização e treinamentos voltados à direção defensiva, o setor de Segurança no Trabalho da Águas Guariroba registrou uma queda de 35% nas ocorrências de acidentes de trânsito na concessionária, ao comparar os números dos primeiros cinco meses de 2024 com o mesmo período de 2025.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram